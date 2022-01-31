2月1日（农历正月初一）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
应时刻存有感恩的心，对于帮助过自己的贵人要表达感激。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
空有知识不够，必须将它运用在生活上，才能发挥实际的效果。
虎
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
言出必行，说到就一定要做到，这样才对得起自己，并赢得他人的信任。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
态度友善，说话多留余地，因为说出口的话如泼出去的水，覆水难收。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
新年期间的小赌无伤大雅，可别因为金钱而闹得不欢而散。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
别再举棋不定，频频改变计划了，这将使自己失去机会。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
发言时尽量低调，以免旁人因你的无心之言受伤，影响彼此的关系。
羊
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
就算是你认为可信任的人，也要保留三分，以免他们见利忘义，出卖你。
猴
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：中
同时处理好几件事，使你忙得不可开交，但要懂得苦中作乐。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
眼明手快让你更快获得机会，但千万不要自负，宜珍惜所拥有的。
狗
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
平时无须跟意见不合的人争到头破血流，更何况是新年期间呢？
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
虽没有幸运女神眷顾，仍须坚持不懈，乐观开朗，切勿郁郁寡欢。