2月1日（农历正月初一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

应时刻存有感恩的心，对于帮助过自己的贵人要表达感激。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

空有知识不够，必须将它运用在生活上，才能发挥实际的效果。

虎

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

言出必行，说到就一定要做到，这样才对得起自己，并赢得他人的信任。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

态度友善，说话多留余地，因为说出口的话如泼出去的水，覆水难收。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

新年期间的小赌无伤大雅，可别因为金钱而闹得不欢而散。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别再举棋不定，频频改变计划了，这将使自己失去机会。

马

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

发言时尽量低调，以免旁人因你的无心之言受伤，影响彼此的关系。

羊

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

就算是你认为可信任的人，也要保留三分，以免他们见利忘义，出卖你。

猴

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

同时处理好几件事，使你忙得不可开交，但要懂得苦中作乐。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

眼明手快让你更快获得机会，但千万不要自负，宜珍惜所拥有的。

狗

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

平时无须跟意见不合的人争到头破血流，更何况是新年期间呢？

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

虽没有幸运女神眷顾，仍须坚持不懈，乐观开朗，切勿郁郁寡欢。