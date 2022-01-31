每日生肖运程

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来自 / 联合早报

文 /
陈军荣/吴源良师父提供

发布 / 2022年1月31日 5:00 AM

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2月1日（农历正月初一）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

应时刻存有感恩的心，对于帮助过自己的贵人要表达感激。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

空有知识不够，必须将它运用在生活上，才能发挥实际的效果。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

言出必行，说到就一定要做到，这样才对得起自己，并赢得他人的信任。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

态度友善，说话多留余地，因为说出口的话如泼出去的水，覆水难收。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

新年期间的小赌无伤大雅，可别因为金钱而闹得不欢而散。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

别再举棋不定，频频改变计划了，这将使自己失去机会。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

发言时尽量低调，以免旁人因你的无心之言受伤，影响彼此的关系。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

就算是你认为可信任的人，也要保留三分，以免他们见利忘义，出卖你。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：中

同时处理好几件事，使你忙得不可开交，但要懂得苦中作乐。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

眼明手快让你更快获得机会，但千万不要自负，宜珍惜所拥有的。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

平时无须跟意见不合的人争到头破血流，更何况是新年期间呢？

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

虽没有幸运女神眷顾，仍须坚持不懈，乐观开朗，切勿郁郁寡欢。

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