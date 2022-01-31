2月2日（农历正月初二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：兴工、议事、会友、投资、进修

忌：诉讼、立约、装修、买车、交易

鼠

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

多关心伴侣，别因心情不好将怨气发泄在对方身上，有损彼此关系。

牛

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

友谊是一辈子的事，宜好好珍惜。今天不妨联系久未联络的朋友！

虎

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

有能力施舍、帮助他人是种福气，其中的快乐非笔墨所能形容。

兔

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

善待亲友，否则他们将以其人之道，还治其人之身，使你诸事不顺。

龙

运气：凶

健康：凶

事业：凶

财运：凶

变种病毒蔓延，宜多注意，避免到人多的地方，提升身体的免疫力。

蛇

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

若有人尝试以高薪说服你跳槽，最好三思而后行，现在还不是时候。

马

运气：吉

健康：吉

事业：中

财运：吉

用心聆听家人面对的困难，并适时地提供精神支持及开导。

羊

运气：中

健康：中

事业：凶

财运：中

新年期间多参与社交活动，扩大社交圈子，增加更多发展机会。

猴

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

切勿放弃心中的理想，不妨把问题当作考验，勇敢面对。

鸡

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：凶

放假时别想着工作上的烦人事项，开开心心地与家人相聚吧。

狗

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：中

多参与公司主办的交谊活动，单身者有机会认识理想情人。

猪

运气：中

健康：中

事业：中

财运：凶

与其花钱买彩票，不如实际些，与朋友、家人吃一顿丰盛的晚餐。