2月2日（农历正月初二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：兴工、议事、会友、投资、进修
忌：诉讼、立约、装修、买车、交易
鼠
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
多关心伴侣，别因心情不好将怨气发泄在对方身上，有损彼此关系。
牛
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
友谊是一辈子的事，宜好好珍惜。今天不妨联系久未联络的朋友！
虎
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
有能力施舍、帮助他人是种福气，其中的快乐非笔墨所能形容。
兔
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
善待亲友，否则他们将以其人之道，还治其人之身，使你诸事不顺。
龙
运气：凶
健康：凶
事业：凶
财运：凶
变种病毒蔓延，宜多注意，避免到人多的地方，提升身体的免疫力。
蛇
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
若有人尝试以高薪说服你跳槽，最好三思而后行，现在还不是时候。
马
运气：吉
健康：吉
事业：中
财运：吉
用心聆听家人面对的困难，并适时地提供精神支持及开导。
羊
运气：中
健康：中
事业：凶
财运：中
新年期间多参与社交活动，扩大社交圈子，增加更多发展机会。
猴
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
切勿放弃心中的理想，不妨把问题当作考验，勇敢面对。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：凶
放假时别想着工作上的烦人事项，开开心心地与家人相聚吧。
狗
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：中
多参与公司主办的交谊活动，单身者有机会认识理想情人。
猪
运气：中
健康：中
事业：中
财运：凶
与其花钱买彩票，不如实际些，与朋友、家人吃一顿丰盛的晚餐。