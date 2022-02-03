2月3日（农历正月初三）
吉利指数：★（大凶）
宜：诸事不宜
忌：余事皆忌
鼠
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
心动不如行动，若想美梦成真，就必须采取实际的行动。
牛
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
新年期间，你别动不动就发脾气，影响了新年的欢乐气氛，开心些吧！
虎
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
感情稳定，可考虑步上红地毯。若有心上人，可尝试于烛光晚餐时表白。
兔
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
如果有更好的赚钱机会，宜好好把握，勿让它从你的指缝悄悄溜走。
龙
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
稳定情绪，才能让你有更好的表现，趁有空时做些放松身心的活动吧。
蛇
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
聚会时宜注意自己的言行，否则将得罪他人，甚至有可能失去好友。
马
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
趁现在及时把账单付清，一拖再拖将给你增添许多不必要的开销。
羊
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
吉星高照，但运气好时勿嚣张，应行善积德，这样才能加强运势。
猴
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
平日工作忙碌不已，宜多照顾健康，尽量维持良好的生活习惯。
鸡
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
新年期间餐聚机会不少，必须控制食量，否则容易影响消化系统。
狗
运气：中
健康：吉
事业：吉
财运：中
就算碰上千载难逢的大减价也千万别大肆采购，花钱时要有明智的规划。
猪
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
桃花运逐渐旺盛，宜把握好运，多参加聚会和活动，认识新朋友。