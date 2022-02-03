每日生肖运程

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来自 / 联合早报

文 /
陈军荣/吴源良师父提供

发布 / 2022年2月3日 5:00 AM

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2月3日（农历正月初三）

吉利指数：★（大凶）

宜：诸事不宜

忌：余事皆忌

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

心动不如行动，若想美梦成真，就必须采取实际的行动。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

新年期间，你别动不动就发脾气，影响了新年的欢乐气氛，开心些吧！

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

感情稳定，可考虑步上红地毯。若有心上人，可尝试于烛光晚餐时表白。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

如果有更好的赚钱机会，宜好好把握，勿让它从你的指缝悄悄溜走。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

稳定情绪，才能让你有更好的表现，趁有空时做些放松身心的活动吧。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

聚会时宜注意自己的言行，否则将得罪他人，甚至有可能失去好友。

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

趁现在及时把账单付清，一拖再拖将给你增添许多不必要的开销。

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

吉星高照，但运气好时勿嚣张，应行善积德，这样才能加强运势。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

平日工作忙碌不已，宜多照顾健康，尽量维持良好的生活习惯。

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

新年期间餐聚机会不少，必须控制食量，否则容易影响消化系统。

运气：中

健康：吉

事业：吉

财运：中

就算碰上千载难逢的大减价也千万别大肆采购，花钱时要有明智的规划。

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

桃花运逐渐旺盛，宜把握好运，多参加聚会和活动，认识新朋友。

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