2月12日（农历正月十二）

吉利指数：★★（小凶）

宜：扫舍、园艺、养宠物、美容、酿造

忌：安床、诉讼、开市、买车、交易

鼠

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

当让则让，世上没有永远的输家或赢家。以为自己赢，实际却可能输了。

牛

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

不问得失，只计成败。成功有时须要付出很大的代价，但值得一试。

虎

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

当权时，你可以大声说话；没势力时，就听别人说，别强出头。

兔

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

今天心情大好而胃口大开，但是要吃得健康，避免油腻及煎炸的食物。

龙

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

若老板的心情不错，不妨大胆、主动地提出看法，切勿错失良机。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

评估员工全年表现时，要秉持着公正的态度，切勿因交情而放松。

马

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

谨言慎行，别为了一些小事而口出狂言，使自己惹上不必要的麻烦。

羊

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

出席大型宴会时要照顾形象，不管多生气，你还是要忍一忍。

猴

运气：吉

健康：吉

事业：吉

财运：中

信心十足的你，今天不妨静下心来聆听他人的建议或心情倾诉。

鸡

运气：中

健康：吉

事业：中

财运：中

英雄难过美人关，但已婚的你切莫对新来的同事产生非分之想。

狗

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

所谓的持之以恒就是遇到瓶颈时，仍不放弃。朋友，坚持下去吧！

猪

运气：凶

健康：中

事业：凶

财运：中

泰山崩于前而色不改，凡事以轻松的心态去面对，必能有所突破。