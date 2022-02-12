2月12日（农历正月十二）
吉利指数：★★（小凶）
宜：扫舍、园艺、养宠物、美容、酿造
忌：安床、诉讼、开市、买车、交易
鼠
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
当让则让，世上没有永远的输家或赢家。以为自己赢，实际却可能输了。
牛
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
不问得失，只计成败。成功有时须要付出很大的代价，但值得一试。
虎
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
当权时，你可以大声说话；没势力时，就听别人说，别强出头。
兔
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
今天心情大好而胃口大开，但是要吃得健康，避免油腻及煎炸的食物。
龙
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
若老板的心情不错，不妨大胆、主动地提出看法，切勿错失良机。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
评估员工全年表现时，要秉持着公正的态度，切勿因交情而放松。
马
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
谨言慎行，别为了一些小事而口出狂言，使自己惹上不必要的麻烦。
羊
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
出席大型宴会时要照顾形象，不管多生气，你还是要忍一忍。
猴
运气：吉
健康：吉
事业：吉
财运：中
信心十足的你，今天不妨静下心来聆听他人的建议或心情倾诉。
鸡
运气：中
健康：吉
事业：中
财运：中
英雄难过美人关，但已婚的你切莫对新来的同事产生非分之想。
狗
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
所谓的持之以恒就是遇到瓶颈时，仍不放弃。朋友，坚持下去吧！
猪
运气：凶
健康：中
事业：凶
财运：中
泰山崩于前而色不改，凡事以轻松的心态去面对，必能有所突破。