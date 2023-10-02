每日生肖运程

陈军荣 吴源良

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发布 / 2023年10月2日 5:00 AM

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10月2日（农历八月十八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
遇到志同道合的人时，一定要携手往共同的目标迈进。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与后辈分享自己的经验，让他们能够从中获得启发。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
养精蓄锐，做好准备，以迎接下一个挑战，但是不要孤军作战。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
你要提防那些夸大其词的人，因为承担结果的终究是你。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
不妨向有需要的人伸出援手，或许会因此而有意外的收获。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
既然是团队，每个人都要有所付出，切勿逃避任何应尽的责任。

运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
过去的事就让它过去，否则只会让你活得不开心，自我折磨。

运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
心情主宰了一切，所以千万不要让负面的情绪持续影响着你。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
中间人不易当，可不要搞到最终两边都不着岸。

运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
大胆地向对方提出看法吧，你的建议将有助成功化解纠纷。

运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽说计划赶不上变化，但没计划也是不行的，还是从长计议吧。

运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
吉星高照，即使遇上问题，贵人会在你有需要的时候拔刀相助。

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