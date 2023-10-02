10月2日（农历八月十八）
吉利指数：★★★★★（大吉）
宜：事事皆宜
忌：余事皆可
鼠
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
遇到志同道合的人时，一定要携手往共同的目标迈进。
牛
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
与后辈分享自己的经验，让他们能够从中获得启发。
虎
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
养精蓄锐，做好准备，以迎接下一个挑战，但是不要孤军作战。
兔
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
你要提防那些夸大其词的人，因为承担结果的终究是你。
龙
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
不妨向有需要的人伸出援手，或许会因此而有意外的收获。
蛇
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
既然是团队，每个人都要有所付出，切勿逃避任何应尽的责任。
马
运气：中
健康：凶
事业：吉
财运：中
过去的事就让它过去，否则只会让你活得不开心，自我折磨。
羊
运气：凶
健康：凶
事业：中
财运：凶
心情主宰了一切，所以千万不要让负面的情绪持续影响着你。
猴
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
中间人不易当，可不要搞到最终两边都不着岸。
鸡
运气：吉
健康：中
事业：吉
财运：吉
大胆地向对方提出看法吧，你的建议将有助成功化解纠纷。
狗
运气：中
健康：中
事业：吉
财运：吉
虽说计划赶不上变化，但没计划也是不行的，还是从长计议吧。
猪
运气：凶
健康：中
事业：中
财运：中
吉星高照，即使遇上问题，贵人会在你有需要的时候拔刀相助。