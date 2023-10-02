10月2日（农历八月十八）

吉利指数：★★★★★（大吉）

宜：事事皆宜

忌：余事皆可

鼠

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

遇到志同道合的人时，一定要携手往共同的目标迈进。

牛

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

与后辈分享自己的经验，让他们能够从中获得启发。

虎

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

养精蓄锐，做好准备，以迎接下一个挑战，但是不要孤军作战。

兔

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

你要提防那些夸大其词的人，因为承担结果的终究是你。

龙

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

不妨向有需要的人伸出援手，或许会因此而有意外的收获。

蛇

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

既然是团队，每个人都要有所付出，切勿逃避任何应尽的责任。

马

运气：中

健康：凶

事业：吉

财运：中

过去的事就让它过去，否则只会让你活得不开心，自我折磨。

羊

运气：凶

健康：凶

事业：中

财运：凶

心情主宰了一切，所以千万不要让负面的情绪持续影响着你。

猴

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

中间人不易当，可不要搞到最终两边都不着岸。

鸡

运气：吉

健康：中

事业：吉

财运：吉

大胆地向对方提出看法吧，你的建议将有助成功化解纠纷。

狗

运气：中

健康：中

事业：吉

财运：吉

虽说计划赶不上变化，但没计划也是不行的，还是从长计议吧。

猪

运气：凶

健康：中

事业：中

财运：中

吉星高照，即使遇上问题，贵人会在你有需要的时候拔刀相助。