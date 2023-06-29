市区外零售租金 下半年或涨1％至2％

本地旅游业重启，加上更多人回公司办公，今年上半年市区外的零售空间租金增幅不及市区黄金地段，但在通货膨胀的影响下，市区外零售租金或在下半年增长1％至2％。

根据第一太平戴维斯（Savills）提供给《联合早报》的初步估计，今年上半年市区外零售空间的租金比去年底增长0.4％，与去年同期相比，租金增幅则为1.7％。

乌节路面向人行道的主要零售空间，每月每平方英尺的租金为55元，而市区外主要店铺的每月租金尺价是33元。

第一太平戴维斯执行董事张敏璋受访时说：“市区外的零售空间租金升幅比黄金地段空间缓慢，因为游客量增加，为乌节路零售业增添了活力。反观市区外，由于多数雇员回公司办公，这些地区的购物商场日间人潮因此消退了一些。”

在众多市区外购物中心当中，金文泰广场（The Clementi Mall）、裕廊坊（Jurong Point）、NEX购物中心，以及在淡滨尼转换站附近的购物商场表现比较优异。

这些商场表现佳，主要是因为它们处于转换站附近，与附近的上班人潮有良好衔接，比如裕廊的国际商业园（International Business Park）、裕廊工业区（Jurong Industrial Estate）、德福／大成工业区和淡滨尼商业园。

乌节路黄金地段租金今年料涨2%至3%

张敏璋指出，那些地理位置靠近公共交通转换站的购物商场，因为支持人流到附近商业区上班而能保持蓬勃，多少抵消了当地居民到别处办公的人潮流失。

他说：“乌节路黄金地段的商场去年的比较基础低，游客回流将直观上使它们受益最大。”

另一方面，由于经济前景暗淡，影响了普罗大众的购买力，他预计市区外商场的生意额会趋向平缓，以至略微下跌，只有地理位置佳的商场，表现才能维持稳定。

张敏璋还说：“通货膨胀推高营运成本，上升的成本将转嫁给租户。”

他相信，乌节路黄金地段的租金今年会上扬2％至3％，市区外主要空间的租金增长1％至2％，而全岛主要购物商场的租金预期会增长2％。

戴玉祥产业（Edmund Tie）研究和咨询部高级总监蓝振文受访时则认为，今年剩余时间，市区外主要地面层零售空间的租金增长预计达3％，全年增长介于2％和5％之间。

他说：“我们预计零售租金将继续获得中国游客需求和整体旅游业复苏的支持，但由于旅游业复苏缓慢，租金增长率会放缓。”

他也说，因为经济前景不明朗，消费者将勒紧腰带，加上消费税调升、利率攀升和整体生活开销上涨，都会造成消费者趋向谨慎。