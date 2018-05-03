台多断交 赖清德喊团结 马英九吁别再谈台独

多米尼加日前与台湾闪电断交，改与中国大陆建交。台湾行政院长赖清德昨天呼吁朝野团结，希望国人能够支持政府，共同面对中国大陆的步步进逼。国民党前立委林郁方则点名，剩下的邦交国中，海地、宏都拉斯都在危险名单。

台湾联合报报道，台湾前总统马英九昨天到高雄科技大学演讲时则表示，台湾只能靠自己，走出外交困境必须先解决九二共识问题；他也呼吁赖清德不要一天到晚在立法院强调自己是台独支持者，否则“最高行政首长这样说，我是中共我也不高兴”；他呼吁赖好好把行政院长做好，让大陆相信不搞台独，双方便能拉近距离，“只出一张嘴，一点用都没有”。

赖清德昨天受访时表示，并吞台湾是大陆的国策，也是他们的阳谋，所以这么多年来他们积极在国际上封锁台湾生存空间、也挖台湾的邦交国。他呼吁此时此刻朝野能够团结，因为邦交国被挖或是台湾被打压，影响的是台湾整体利益。

国民党智库昨天召开记者会，林郁方说，现在我们在拉美、加勒比海地区的友邦，“没有一个是安全的”。中国大陆先前在巴拿马、多米尼加、海地等台湾的友邦设有商务办事处，之后巴拿马、多米尼加先后与台断交，再加上大陆与宏都拉斯间有庞大的贸易量，他点名海地与宏都拉斯的邦交“也满危险的”。

林郁方指出，海地外交部长正在台湾访问，之后总统也会来，“刚来要又要到东西的（友邦）是最危险的”。前驻海地大使杨承达也说，海地外长和总统来访，一定有所求，也可能已经有谈好的项目。

马英九昨天的演讲题目是“你有国际观吗”，他强调，两岸关系与外交关係是结合在一起的，台湾的外交困境，别人帮不上忙。

马英九说，他任内台湾参加了八次世界卫生大会，蔡总统上任后却无法参加；他当年提出“外交休兵”策略，被民进党嘲为“外交休克”，但蔡总统上任半年内就断了巴拿马，后续还断了圣多美、多米尼加。他说，“蔡总统要大家自立自强，我们也只能这样了”。

台下学生热烈提问，有学生忧心大陆军机绕台下一步是不是要打台湾？马英九神回：“免惊啦！”指大陆意在恫吓；他强调，行政院长在立法院讲台独，造成两岸关系紧张，但这是可以避免的。他相信用和平解决争端是最好的方式，因为“战争没有赢家，和平没有输家”。

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