台女大学生忧心解放军军机绕台 马英九：不要怕啦

台湾前总统马英九昨天（2日）受邀到高雄高雄科技大学演讲，一位女学生问道，“中共飞机绕台继续下去，会不会攻打我们？“马英九笑答：免惊啦！（不要怕啦）

中时电子报引述马英九说，不必担心，“免惊啦！”没那么严重，他（中共）最主要是有点恫吓的味道啦，实际上使用武力的机会不是这么大。他只是觉得你怎么搞的，行政院长在立法院讲台独，造成两岸关系的紧张。

马英九也说，他相信用和平解决争端，是最好方式；用战争解决后遗症会很大。战争没有赢家，和平没有输家，马英九并向女同学说“所以你不要怕，好不好！”

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