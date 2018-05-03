台湾音乐剧《爸爸的信》在广西南宁首演 市场反应良好

台湾原创音乐话剧《爸爸的信》在连续演出多天后，昨晚（2日）结束在广西南宁的演出。该剧导演谢念华先生表示，该剧的演出获得南宁观众的积极回应，市场反应良好。

据中新社报道，《爸爸的信》4月30日起在南宁上演，该剧由台湾原创音乐话剧团队（众剧团）打造。该剧以亲情为主轴，讲述一家三代人从分散疏离到终究寻回圆满的温馨故事。与2017年上演的《家信》比拟，《爸爸的信》剧情更饱满。

谢念华介绍，该剧由台湾著名情歌歌手李度主演，另三位演员分别是宋彤、简玹、张育绮。此次演出是台湾众剧团首度来到南宁。演出结束后，观众的回馈让演员非常兴奋，观众争相和演员合影，这给来自台湾的年轻演员很多鼓励。

谢念华称，四位演员中，除李度外，其他三位都是年轻演员，台湾这几年经济不是很景气，这些年轻演员希望通过类似的尝试，在大陆找到更多机会。今后，将介绍更多台湾的艺术家到南宁来演出，增进两岸的了解。也希望未来能和南宁的艺术界朋友们增强合作，把南宁好的文艺作品引进台湾。

宋彤在接受记者采访时表示，通过此次演出，发现南宁的演艺市场非常大，很意外这部情感剧能获得那么多观众的喜欢。通过演出发现，台湾年轻艺人在这里的发展机会非常多，今后希望有更多机会到大陆发展。宋彤平时也爱看大陆电视剧，《人民的名义》、《我的前半生》等大陆电视剧都是宋彤所追的剧。

南宁市台协会长周代祥在观看演出后表示，台湾在演艺领域还有很多触动人心的剧目，但他们缺乏的是展示的舞台，惠台31条出台后，台湾会有更多优秀作品和人才，陆续进入大陆，促进两岸文化艺术融合发展。据悉，该剧将在广州、深圳及武汉等地巡演。

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