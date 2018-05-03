“卡管“伤害民主 吴敦义：不应纵容新独裁政权诞生

持续了将近四个月的台大校长遴选争议，台湾教育部27日做出决定，确定将驳回管中闵当选资格，部长吴茂昆29日上火线澄清时，更脱口而出说“学术没有真正的民主“，引发政治力介入校园的争议。国民党主席吴敦义昨天（2日）在中常会上以“台大人“身份表示，不仅要声援母校校长遴选委员会的决定，更要捍卫民主的珍贵价值，维护得来不易的大学自治、学术自由与尊严，台湾不容走回头路、更不应纵容新独裁政权诞生，大家要勇敢挺身而起，不应继续沉默下去。

据台湾《东森新闻云》报道，吴敦义表示，台大校园有一座傅钟，是为了纪念第四任校长傅斯年先生所建立，彰显的是学术自由以及大学自主性的价值，傅故校长曾有一句名言：“贡献这个大学于宇宙的精神“，傅钟屹立于台大校园，大学自治、学术自由的价值，是台大最为珍贵的资产之一，意外的是，如今的政府领导人在处理台大校长遴选桉，表现出来的却是蛮横、无限扩张行政权，咨意践踏大学好不容易才建立起来的校园自主，这种羞辱学校尊严的作法又何其短视狭隘。

吴敦义指出，当自由和法治的基石被侵蚀，这就是“台湾堕落的开始“，身为台大人的我又怎能沉默？我们特别要提到的，一批当年坚持理念、追求理想的学运世代，如今大权在手，对现在发生在自己母校身上的不公不义却是选择噤声不语，这些人自我反省能无愧乎？“我更要敬告同为台大校友的蔡英文总统、以及担任最高行政首长的赖清德院长，你们的所作所为如果没有更积极的反省与主张，摧毁的不只是大学自治，更侵蚀了台湾的民主自由价值，这才是台湾人所无法接受的”。

吴敦义说，胡适先生曾说过“宁鸣而死，不默而生“，争取自己应有的权利与自由，就是争取国家的权利与自由；今天，我不仅仅是要声援母校校长遴选委员会的决定，更要捍卫民主的珍贵价值、维护得来不易的大学自治、学术自由与尊严，这是台大人的责任与十字架！

吴敦义说，因此，他在这里要以身为台大人之一，再次呼吁教育部收回成命、尊重台大校长遴选委员会的决定、将政治的手退出校园，还给校园干净的自主空间。台湾不容再走回头路、更不应该纵容新独裁政权诞生，大家更要勇敢挺身而起，不应继续沉默下去。

针对台大师生将发起“新五四运动“抗议拔管，吴敦义则呼吁党内同志“勿凑热闹”，尊重校园自主。

免费试阅14天