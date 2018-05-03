香港旅游业复苏明显 “五一”中国内地游客增22.4%

香港特区政府入境处昨天（2日）公布的数据显示，刚结束的中国内地“五一”小长假期间，内地游客访港近60万人次，比去年同期升22.4%，香港旅游业复苏态势明显。

据新华社报道，香港旅游界立法会议员姚思荣表示，内地“五一”小长假仅3天，游客出境游选择不多，港澳游在距离上有优势，且人民币汇率走强，呢第游客来港旅行较为合算。

香港理工大学酒店及旅游业管理学院副院长宋海岩表示，今年“五一”小长假内地游客访港数量增长明显，未来香港旅游业及零售业将温和增长，但仍需进一步采取措施促进行业发展。

宋海岩表示，内地游客选择个人游的人数增加，年轻一代的旅行方式更成熟，不单对购物有需求，也需要多样化的旅行体验，香港旅游市场可趁机根据需求提供多样化产品。

香港迪士尼乐园度假区发言人表示，“五一”期间内地访港旅客数量上升，也带动迪士尼乐园入场人次增长。迪士尼正不断推出包括“迪士尼巨星嘉年华”等活动吸引更多内地游客。

姚思荣表示，未来港珠澳大桥、广深港高铁及莲塘香园围口岸将陆续投入使用，内地旅客来港将更方便，游客数量有望继续增加。未来交通更便利化后，可带动更多游客来港，尤其是来自中部地区的游客。这些地区本身航线少、机票贵，因此游客选择高铁来港的意愿更强，且这些游客可能多是第一次来港，消费潜力大。

针对内地游客喜欢使用移动支付的特点，香港越来越多的零售商也正引入移动支付工具，以便利内地游客消费。据支付宝发布的“五一”小长假出境游移动支付数据，香港、澳门、日本为最受内地游客欢迎的消费地前三位，其中赴香港旅行的支付宝用户比去年“五一”期间增长近一倍。

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