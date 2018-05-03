小米提交赴港上市申请 料为2014年以来全球最大IPO

中国手机品牌小米公司今天上午提出香港首次公开募股（IPO）申请，成为第一家利用香港上市新规的大型公司。该交易预料将成为2014年以来全球最大一宗IPO。

据彭博社报道，小米正在利用香港允许双重股权结构公司上市的规则变化。虽然提交文件没有说明小米期望通过IPO筹集多少资金，但知情人士称筹资规模料将至少达到100亿美元（133亿新元），对该公司的估值最高或达1000亿美元。

小米首次发布的详细财务数据显示，其2017年净亏损439亿元人民币（91亿新元），扭转了前一年的盈利局面。不过，去年收入激增67.5%，至1145亿元。

对于高管多年来一直在努力推翻加权表决权禁令的香港交易所来说，这意味着一项重大胜利；加权表决权机制让创始人和高管可以在持有极少数股权的情况下控制公司。虽然有些投资者反对取消禁令，但在阿里巴巴集团选择赴纽约上市的四年之后，小米作出在香港上市的决定，标志着香港与美国市场的竞争进入了一个新阶段。

小米的IPO规模或创阿里巴巴集团上市以来最大，阿里巴巴在2014年通过IPO筹集了250亿美元。尽管2016年身陷重围，但该公司通过改革销售模式以及在印度扩张而成功翻身；三星电子是小米在印度的最大竞争对手。

预计小米在上市之后还将发行中国存托凭证（CDR）。据知情人士透露，小米选择了中信证券安排发行CDR。中国国务院已经批准推出CDR的计划，但时间和细节还不明确。

免费试阅14天