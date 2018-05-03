晚上十点后限电做得到？李应元：我现在都十点睡觉

晚上10点以后限电，不仅能节能减碳，还能改善少子化？台湾环保署长李应元今天表示，他现在都10点睡觉，立委的提议，鼓励生活节约简朴，他都能接受讨论，都能赞同，这是一种鼓励性质的个人行为，只是建议，不会形成政策。

据联合新闻网报道，李应元今天在立法院卫环委员会，接受媒体询问时做出以上表述。

网民日前提出一段立委林静仪质询李应元的影片，林静仪称站在妇产科医师的立场，建议说要解决缺电问题，“最好是晚上10点之后就限电，大家早点下班早点回家，10点之后不要看电视，早点去睡，也不要开电灯”还能解决少子女化的问题，环保署长李应元闻讯点头表示“我同意”。

李应元说，从环境保护角度，任何能节约简朴的生活，从环境保护来说，个人简朴的生活，他是予以支持；这是一个生活习惯的改变，这是一个态度。特别是林静仪委员是妇产科医师，用一种幽默的态度，表达能够节电，解决少子化，他认为各方面有这样的想法，各方面的主张都赞同，这是鼓励个人行为、鼓励节能减碳、生活简约，生活习惯的改变，基本上是一个态度，不会是一个政策。

他表示，比如说，可以鼓励大家，天气热的时候，大家不要穿西装，不要冷气开这麽冷，即将要进入夏天，大家要开始相互提醒节能减碳，是鼓励、不是政策。

媒体询问，李应元是否认为10点以后限电可行，是否做得到？他回答说，“我现在都10点睡觉”。

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