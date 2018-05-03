美媒：蔡当局执迷不悟 台湾境况比陈水扁时更糟

美国《世界日报》昨天（2日）社论说，多米尼加共和国宣布和台湾“断交”。民进党表面上愤怒抗议，或许内心暗爽，因为这是谁都早可预料的事；“断交”有助提高台湾民众对大陆的反感和敌意，有利绿营选举。民进党向来想颠覆“中华民国”，“断交”后却说要维护“中华民国主权”。蔡英文执政下已有三国与台湾“断交”，预料将继续增加；一旦台湾“邦交国”被“归零”，台湾“走出去”参与国际社会如何履行？这一切，都是蔡政府拒承认“九二共识”的恶果。

台北一个多月前才花3500万美元巩固多米尼加关系，但中多建交前一小时，才被多米尼加告知，花大钱换来外国侮辱打脸，不仅情何以堪，简直痛心疾首。台外事主管部门负责人吴钊燮对北京“予以强烈谴责”，却也该自问：为什么马英九时代，台湾能长期维持20多个“邦交国”不变？蔡英文执政后，中国大陆为何等待这么久，才连砍三个台湾“邦交国”？吴钊燮责怪中国大陆“只会疏离两岸关系，侵蚀双方互信基础、伤害人民感情”，但罪魁祸首还有谁？

如今“中华民国”有两个，一个是原来那个中华民国；另一个是“台独”借壳上市的保护罩，绿营对内千方百计想消灭、侮辱“中华民国”，遇“断交”就抬出“捍卫中华民国主权与尊严”，天大的矛盾伎俩自欺欺人，也常在帮中国大陆消灭“中华民国”，到底是谁愚蠢呢？

持平看，大陆崛起成世界第二大经济体，外汇存底世界第一，对外投资、贷款和经援能力早已胜过台湾十、百倍。任何“理性”的外国政府都会西瓜靠大边，舍台湾而就中国大陆。台湾“邦交国”早想和中国大陆建交，中国大陆过去基于两岸大局，重视台湾民众观感，暂婉拒建交要求，让台湾20多个“友邦”能“冻结”多年。蔡政府坚拒“九二共识”，中国大陆久等见无转圜可能，岛内“去中国化”有增无减，台“行政院长”赖清德竟公然自称“台独工作者”，这些因素让中国大陆顺水推舟，动用“外交”手段。

但台北的蔡英文办公室声明说，“绝不会在压力下低头”。这样下去，台湾“邦交国”最终可能成个位数或根本“归零”。有什么后果？台湾可能彻底“地方化”，不再有外国承认。“台独”支持者宣称，“中华民国”消失，用“台湾”名义更易获国际承认，如今“梦境”快成真，却将证明其呓语无知可笑。绿营为巩固内部支持，骗自己也骗选民，最后却重伤台湾，是务实或务虚？是爱台湾或自我作践？

文章还说，陈水扁时代曾有“撞墙式外交”和“外交迷航”，蔡英文相对克制，较少挑衅，但东亚和中美情势剧变，特朗普政府国防授权法规定美台军舰互泊对方港口、台湾旅行法签署、售台潜舰制造技术、对台军售等，中国大陆此际和多米尼加建交，除了警告台湾之外，包括近期解放军机舰频繁高调绕航台湾，可能都是“地动山摇”的序曲。蔡政府如执迷不悟，台湾境况可能比陈水扁时代更糟糕。19和零的距离，只在咫尺之间。

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