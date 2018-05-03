外媒解读全球军费开支：中国因南海东海争端大幅扩军

德国《明镜》周刊网站昨天（2日）报道称，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的最新报告显示，去年全球军费开支达1.739万亿美元（2.318万亿新元），为冷战结束以来最多。与2016年相比，增幅达到1.1%。

美国、中国、沙特阿拉伯、俄罗斯和印度引领最新的军费开支榜单。它们的军费开支总额约占全球的60%。

2017年，撒哈拉沙漠以南非洲、南美洲、中亚、南亚、东亚以及中欧和西欧地区的军费开支增加，北美、中美、大洋洲和东欧地区的军费开支减少。

美国以6100亿美元高居世界军费开支排行榜榜首，相当于全球军费的三分之一还多，遥遥领先于第二名。美国的军费开支几乎是位居第二的中国的三倍。军费开支状况清楚地表明，美国从两年前开始改变削减军费开支的政策。现在美国打算重新开始久未进行的扩军。

美国政府计划明年再次大幅增加军费开支，军费预算预计将达到7000亿美元。美国总统特朗普热衷军事。他在竞选时就曾承诺：“我爱好军事，将重新打造美国军队。它将变得前所未有的强大。”

中国想成为未来的世界强国——并为此大幅扩军。去年，中国军费开支全球排名第二，占全球军费开支总额的13%。2008年，中国的全球占比仅为5.8%。SIPRI研究员西蒙·韦泽曼说：“中国和周边多个邻国之间的紧张关系导致亚洲军费开支的总体增加。”中国近年来尤其因为东海和南海争端而大幅扩军。

沙特去年军费支出694亿美元，作为对比：伊朗支出145亿美元。沙特去年军费开支总体增加9.2%，位居中东地区之首。沙特武器贸易繁荣的一个原因在于，王储穆罕默德·本·萨勒曼目前正在也门开战。沙特还正在与伊朗进行地区影响力的争夺。

SIPRI报告显示，去年俄罗斯军费开支自1998年以来首次减少。与2016年相比，军费开支减少20%，降至663亿美元。克里姆林宫主人普京显然打算继续裁军道路。他说，不希望出现“军备竞赛”。韦泽曼指出，军队现代化仍是俄罗斯政府议程的一个重点。不过，不佳的经济状况拖累了军费预算。

另据法新社报道，法国2017年在全球军费排行榜上失去排名第五的位置，让位给印度。法国去年的防务费用支出为578亿美元，占其国内生产总值的2.3%。

2016年排名第六的印度在经过一年将其军费支出提高5.5%之后，使得自己在2017年排名升到第五。印度军费支出自2008年以来增长了差不多一倍，主要是因为它“越来越感受到威胁”。面对身处亚洲的中国实力不断上升，印度已投身使其装备不足且过时的军队现代化的重要计划中。

俄罗斯《消息报》网站报道称，斯德哥尔摩国际和平研究所的报告显示，世界的军费支出相当于全球GDP的2.2%，即人均230美元。

法、英、德、意四国的总和相当于全球的10%，这一比例较2008年下降5%。

专家们也注意到，自1998年以来，俄军费支出首度下降20%，为663亿美元。北约国家的军费开支却不断增长，达到9000亿美元。

美媒称，斯德哥尔摩国际和平研究所公布的一份年度报告说，印度与中国的边界纠纷至少是印度不断增加军费的部分原因。此外，日本连续第六年增加军费，2017年的军事开支达到454亿美元。

中国官员说，从GDP比例或人均水平来看，中国的国防投入属于偏低水平。北京称，中国会坚持走和平发展的道路，奉行防御性的国防政策，发展军力不对任何国家构成威胁。

美国继续在全球军费开支排行榜中遥遥领先。美国军费的高额数字反映了美国在世界各地为维持和平与稳定付出的金钱代价。美国总统特朗普2017年上台后，强烈要求一些安全受益国更多地承担起维护安全的费用。

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