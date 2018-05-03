德国专家：中国将成为自动驾驶汽车发展中心

正在北京举行的国际汽车展览会反映了世界汽车行业的何种发展趋势？德国著名汽车经济专家杜登赫费尔昨天（2日）接受中新社专访时表示，北京国际车展正在为未来的汽车发展制定标准。他分析，凭借在电动车、自动驾驶等领域的快速发展，中国将有望竞逐全球汽车行业领导者角色。

杜登赫费尔现为德国杜伊斯堡-埃森大学教授、该校汽车研究所创始人兼所长。其在汽车经济领域有着深入研究，被德国媒体誉为“汽车教父”。

杜登赫费尔认为，与十年前相比，中国汽车行业发生了翻天覆地的变化。

他以北京国际车展为例指出，当2019年的底特律车展有可能因为缺少汽车展商而停办，法兰克福车展上的汽车品牌乏善可陈，日内瓦车展也让人感到厌倦之时，北京国际车展却拥有更大规模、更多汽车展商、更多观众。

在杜登赫费尔看来，本届北京车展的三大看点包括：中国如何将自己打造为电动汽车市场翘楚、SUV在华发展情况、中国汽车业加大对外开放。

杜登赫费尔看好中国汽车业未来基于四个原因：

一、中国汽车市场体量深不可测。根据杜伊斯堡-埃森大学汽车研究所整理的数据，2017年中国市场共售出2420万辆小轿车，已占全球销售总量的28.4%。杜登赫费尔说：“中国汽车市场仍有强劲的增长潜力，因为中国的经济仍将保持增长。我们预测，2025年中国的轿车总销量将达到3450万辆。”

二、中国正在迅速扩大其在电动汽车领域的行业领导地位。中国正在研究高性能电池，从而掌握电动汽车的核心技术。

三、中国将成为自动驾驶汽车发展中心。即便未来仍有很长的路要走，自动驾驶已成为中国在电动汽车领域之外第二重要的主导产业。

四、中国在汽车出行服务方面具有竞争优势。他指出，“滴滴出行”目前拥有4.5亿用户，成为中国最大的个人移动出行平台，中国有望成为全球移动出行服务的领导者。

“中国经济发展日新月异。”杜登赫费尔认为，在汽车服务行业，中国在跟欧洲的竞争中已经具备优势。中国的市场规模对其汽车业发展是一项重要的驱动力。

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