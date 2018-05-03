刘晓波生前好友发文称刘霞说“走不了就死家里”

刘晓波好友、流亡德国的中国异议作家廖亦武本周在互联网上发文，讲述了诺贝尔和平奖获得者刘晓波的遗孀刘霞的近况，并公布了一段据称是他与刘霞的电话录音。廖亦武在文中写道，刘霞对他说：“现在没什么可怕的了，走不掉就死在家里。晓波已走了，这个世界再没什么可留恋，死比活容易，以死抗争对于我，最简单不过。”

据美国之音报道，廖亦武写道，刘霞在电话里哭喊着说：“我他妈惹急了就死在这儿，死了拉倒……”

廖亦武称，由于刘霞泣不成声，他与刘霞的通话无法进行下去。

廖亦武在文中称，“国保警察们”多次“许愿”，“保证让她出国治疗深度忧郁症”，但此后“先是吩咐等到中共十九大召开之后，接下来是吩咐等到今年3月的人大、政协两会闭幕之后。”

美国之音多次尝试联系廖亦武，但电话一直无人接听。

旅美人权捍卫者滕彪说，刘霞的情况非常令人担忧。他说：“现在，在刘晓波去世之后，还是继续对刘霞进行严密的看管，这就是毫无道理，没有任何的法律依据，也违背最基本的人道主义。”

滕彪说，他担忧如果刘霞的情况进一步恶化，刘霞可能做出“让人不想看到的决定”。

他提出，如果国际社会，特别是一些“有影响力的民主大国”能够持续关注刘霞的情况并施加压力，或许可以帮助解决刘霞的困境。

今年较早时，中国外交部发言人陆慷曾表示，刘霞是中国公民，“当然依法享有一切自由”。

中国社会活动人士、萨哈罗夫人权奖得主胡佳在推特上写道：“从2011年8月到现在，我曾逾三十次到她家楼下。有几次和她有过交流。当她说自己恐惧和崩溃时，我最大的担忧就是她从自家南面或北面的阳台跳下来。”

在一阵哭声后，录音中可以隐约听到一个哽咽的声音：“这是在逼着我做那些我做不到的事情……”

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