美媒：中国静悄悄在南中国海三处岛礁上部署导弹

据美国媒体报道，中国在南中国海主权有争议的岛礁上部署了反舰巡航导弹和地对空导弹。这意味着中国首次在多国都宣称拥有主权的斯普拉特利群岛部署了导弹。

美国CNBC电视网昨天（2日）援引直接了解到美国相关情报资料的人士说，在过去一个月里，中国悄悄地在它所称的永暑礁、渚碧礁和美济礁上部署了这些导弹。报道说，中国部署的鹰击12型反舰导弹和红旗9B型中远程地对空导弹将位于这些岛礁周围300公里的目标都置于威胁之中。这包括声称对这些岛礁也拥有主权的菲律宾和越南在附近一些岛礁上部署的军事设施，及其他们在这一海域海上和空中活动的军力。

美国国防部拒绝对上述报道发表评论。一位发言人说：“我们不对情报资料发表评论。”

过去几年来，中国在多个国家都宣称拥有主权的斯普拉特利群岛、也就是它所说的南海上大规模填海造岛，并迅速实施军事化。北京称这些军事设施都是防御性装备，而且这些活动属于中国主权范围内事务，不容其他国家干涉。

2016年7月，一个国际仲裁庭裁定中国对南中国海大片海域的主权主张不符合国际法。

上个月，被提名接任美军太平洋司令部司令的戴维森上将说，中国现在可以利用在南中国海前沿部署的军事基地来挑战美国在这一地区的军事存在，并轻而易举地击败南中国海其他主权申索国的军事力量。

不过，前美国海军最高指挥官格林纳特2016年1月在刚退役后说，如果与美军开战，中国所有这些人造岛礁上的军事设施都很难经受战火的考验。

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