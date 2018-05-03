军人年改影响多少人？立委质疑官方资料一变再变

台湾立法院外交国防委员会今天继续对军人年改举行公听会，国民党立委江启臣指出，到底年改影响的军人数字是多少？退辅会在不到一个月的时间，数字就由5万6442人增加到6万2975人，数字改来改去，如何能够说服民众？官员表示，数字绝非故意变来变去，而是两个月间，受影响者又增加了6533人。

《联合报》引述江启臣说，4月11日退辅会提交给立院的报告中，指出受年改而影响退俸的人数，是5万6442人，但昨天在退辅会网站上，人数却变成6万2975人。退辅会不曾通知立委数字改变，更没有解释为何改变。他表示，先前立委就要求，国防部提出的精算报告，必须要有外部精算师的签证，否则难以让众人信服。

他也警告，政府坚持7月1日军人年改就要上路，因此6月中就要完成三读，下周委员会就要完成初审。但就算如此，6月中法律通过，两周后就要上路，时间来得及吗？“你们问问铨叙部，重新核算每一个人的退俸要多久？”相较之下，公教年改从修法到实施，至少有11个半月的时间，军人却只有半个月就得仓促上路，难道所谓“军人工作的特殊性”就是如此？因此他呼吁，国防部与退辅会必须向蔡总统说明这个困难度，不能为了满足“7月1日准时上路”的政治支票，就不顾现实会产生的问题。

退辅会退除给付处长王德本表示，数据公布在网站上，绝对不是偷偷摸摸，之所以会有更动，是因为每个月发俸人数都在变化。官员指出，当初4月报告上的5万6442人受影响，是今年3月的数字，6万2975人最新数字，也就是两个月内，受影响者增加了6533人。

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