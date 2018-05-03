美国贸易代表团今早抵京 明天与中方会面

据路透社报道，美国驻北京大使馆表示，美国贸易代表团已在今天上午抵达中国首都北京，将在明天与中方会面。

在那之前，美国驻北京大使馆表示，美国贸易代表团首先将与美国驻华大使布兰斯塔德进行简短的会面。

有分析称，美国财长姆努钦此次访华，意在避免全面贸易战的爆发。

此前中美双方层层加码，贸易战已经箭在弦上。若双方没有任何进展，在5月15日的公开听证后生效，外界预期美方将在6月大限到来时启动关税战。贸易战一旦真正启动，局面将不可收拾。美国总统特朗普显然对此心知肚明。同时，就短期策略而言，展现强硬，可以继续敲诈中国；但为了安抚市场，特朗普也不能任性到底。

来自美国国内和国际的强大压力，也推动美方主动推进谈判。近来美国企业家、农场主，以及众多专家学者，纷纷对特朗普单边主义行动提出强烈批评，认为这对美国长远利益不利。国际社会也对美国抛弃基于规则的国际贸易体系的单边行径谴责不断，认为这对全球经济和贸易秩序会造成致命打击。

在这样的大背景下，美方主动提出访华，分析人士认为有利于缓解贸易战的进一步升级。

另外，细看此番“一对四”的谈判格局，颇有似曾相识之感。不久前的2月底，刘鹤访美时的谈判格局正是“一对三”，姆努钦、莱特希泽，以及时任白宫国家经济委员会主任科恩。这次，库德洛取代了科恩，并新增纳瓦罗。

对手异地重逢，并在中国展开新一轮谈判，形势的微妙转换，中方处于有利地位。在此前3月24日刘鹤应约与美国财政部长姆努钦的通话中，刘鹤已阐明中方立场：美方近日公布301调查报告，违背国际贸易规则，不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益。中方已经做好准备，有实力捍卫国家利益，希望双方保持理性，共同努力，维护中美经贸关系总体稳定的大局。

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