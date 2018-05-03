台陆委会官员：台青年赴大陆是市场行为当局挡不住

据台湾《中国时报 》今天报道，大陆惠台政策一波接一波，台当局除了搬出“法规”限制阻挡，并未有效提出积极办法。一名陆委会咨询委员私下感叹，当对方给你糖吃，你却只能说这不准那不行，殊不知台青赴陆其实已是市场行为，他呼吁台当局应重新审视研究过去马英九当局时期签署的23项两岸协议，提早为大陆接下来可能的单方面作为，预作因应准备。

“最近好几个朋友打电话给我，说他读建中的儿子，都要去念北京清华，挡都挡不住，他们同学都在讲，念台大不如念北京清华！”该咨询委员直言，过去可能是大学毕业后要去大陆找工作，现在有意愿赴陆的年龄，已经下降到高中升大学。

就他了解，以上海交通大学为例，过去台生大概学测67、68级分可以申请上，今年名额虽然增加，但竞争也变激烈，大概要71级分才能录取。他认为，无论在商学院、AI人工智能等领域，到大陆发展都成为趋势，大陆各方面的进步发展加上不断颁布的惠台政策，“这个东西非同小可，已经不是惠台不惠台，已经是市场行为”。

该咨委感叹，在咨询会议中，不少委员都曾多次提醒台当局应及早因应，但当局的响应总是这不行、那不准，或者刻意强调赴大陆的限制及风险，未提出积极应对的有效做法。

免费试阅14天