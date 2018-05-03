收到WHA邀请函？ 台卫福部：5月7日是最后截止日

世界卫生大会（WHA）将于5月21日至26日在瑞士日内瓦举行，台湾卫福部长陈时中今天表示，5月7日是WHA邀请函的最后截止日，依目前的外交情势，收到邀请函的可能性相对是较小的，但仍会组“世卫行动团”，以论坛方式向国际发声，另也会与相关国家重要卫生官员进行双边及多边会谈，除专业意见交换之外，同时也建立情谊。

据中时电子报报道，陈时中指出，此次台湾是否能参加WHA，不仅外交部，与台湾友好及理念相近国家也都很努力，力道都较过去更强迳洽世界卫生组织（WHO）秘书处，但目前都尚无回应。

即便没有收到邀请函，陈时中指出，仍会组“世卫行动团”前往，在民间团体方面，将会以无疆界医院为主轴，向国际介绍台湾对国际医疗所投入的协助，同时也会找一个会场以健康覆盖为题举办论坛，台湾健保成就也是对外传达的重点。

另外，WHA此行还安排了一个特殊主题，即原住民的健康不平等，陈时中表示，原民住的健康面临年龄不平等的待遇，台湾不仅会在会谈中提出台湾对于原住民健康的相关策略，给予国际参考，也会向国际倡议重视弱势原住民的健康问题，还有在牙科部分，也会与苏黎世口腔医学院合办高龄口腔照顾，同时发表宣言台湾牙医对于老年口腔健康照护想法及做法，让国际看到台湾在医疗照护领域上的努力。

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