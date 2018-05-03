管案独董争议 政院暗批管中闵贪千万年薪

卡管案看似已上演完结篇，但后劲十足持续延烧，据了解，台哥大独董月薪破百，年薪千万以上，台湾行政院发言人徐国勇说，管中闵为什么赶在签署产学合作契约，就是人性，因为就任有千万年薪，但人性不能违法，时间不到不能去领，你就不能提早领。

徐国勇说，台大去年9月26日同意管中闵兼职、9月29日签产学合作契约、10月2日发公文给台哥大，但是管中闵6月就去当独董，想要提早领钱，但这就像行政机关的预算，立法院还没有通过可以先用吗？行政机关不能说早晚会通过，先用了再讲。另外，管案也不能用台大9月通过了可以溯及既往，变成6月开始，没有校长同意就可以溯及既往这回事。

徐国勇说，法学绪论第一课，不溯及既往是法律解释的原则，除非法律有特别规定可以溯及既往，但找遍台大内规，所有大学法的规定，那一条规定兼职后可以溯及既往？这是法律的ABC，台大法律系执牛耳可以出来解释。

拔管案在教育部开铡后，各学声援遍地烽火，形成新的大学自主运动，徐国勇被问到管中闵还适任台大教授的问题时说：“这个问题再追究下去会很麻烦”，但眼下就往麻烦的方向前进。

徐国勇说，教授要兼任企业独董有两个方式，一是学校跟企业要签订产学合作契约，另一种方式是学校或政府持有企业股份，可直接派任教授当独董。但管中闵属于前者，而且管中闵向台大申请担任台哥大独董时，申请书写明是要签产学合作契约才就任，“这是管中闵自己打勾的。”

此外，对于外界质疑，若独董须在契约签订后才能上任，董事会就可能有空窗期，影响教授出任独董意愿，徐国勇也说，当企业要聘请学校的教授担任独立董事，有两个方式，一是由教授提出申请，学校同意后经同意，这样并不会太慢，因为独立董事任期一般三年，到期前半年就会预作准备，这种资讯三五个月前都知道，时间绰绰有馀，怎么会来不及？

免费试阅14天