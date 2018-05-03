中芯国际与国家集成电路基金等成立投资基金 促进行业发展

正值中国与美国易争端激烈之时，中国最大集成电路晶圆代工企业—中芯国际今天宣布与国家集成电路基金、联力基金等成立一支投资基金，以促进国内半导体行业发展。

路透社引述公告说，上海尧芯、国家集成电路基金、中芯国际旗下的中芯晶圆及联力基金就成立”盈富泰克（深圳）环球技术股权投资基金合伙企业”订立协议，基金总资本承担约为16.16亿元人民币（3.38亿新元），四方分别按1%、49.5%、10.21%及39.29%的比例出资。上海尧芯为普通合伙人，其他三方为有限责任合伙人。

盈富泰克获合伙人委任为基金管理人。盈富泰克进行国家发展和改革委员会及财政部委托的人民币投资及政府项目，其于半导体相关范畴拥有丰富的投资经验。

中芯国际表示，这项合作伙将投资于半导体及半导体相关产业营运的选定公司，投资目的是协助中国集成电路产业生态系统加速发展以及发掘开拓及集成产业资产的潜在商机。

公司称，“因此，本公司的客户及伙伴将受惠于有关发展，本公司亦可享有该等投资的财务利益。”

国家集成电路基金主要透过多种途径投资于集成电路产业的价值链，基金投资者包括国开金融、中国烟草总公司、北京亦庄国际投资、中国移动通信集团公司、上海国盛（集团）、北京紫光通信及华芯投资管理。联力基金是在”浙江制造”总体战略规划下发起设立，是推动浙江制造产业转型升级、打造产业品牌的重要载体。

美国禁止向中国手机制造商中兴通讯出售元器件，突显出中国对进口芯片的依赖。据两位知情人士此前告诉路透社，中国高层官员与行业和监管机构以及芯片产业基金召开会议商讨进一步加快本已快速发展的芯片行业计划。

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