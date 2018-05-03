中国保险业扩大开放后首家合资资管公司获批筹建

工银安盛人寿董事长马健今天就工银安盛资产管理公司正式获批对中新社记者表示，发起筹建工银安盛资产管理公司，主要目的是提升保险资金运用的专业化水平，提高资金运用效率，拓宽资金运用渠道。

工银安盛昨天（2日）晚间宣布，其发起筹建的工银安盛资产管理有限公司当日获中国银保监会正式批准筹建。据了解，这是中国提出加快保险业开放进程以来，获批的第一家合资资管公司。

中国上月提出，要加快保险行业开放进程，放宽外资金融机构设立限制，扩大外资金融机构在华业务范围，拓宽中外金融市场合作领域。

工银安盛资产管理公司是中外合资工银安盛人寿全资设立的子公司，注册资本为1亿元人民币（2095万新元），注册地上海。公司业务范围包括受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务，以及中国银保监会和国务院其他部门批准的其他业务。

马健称，工银安盛资产管理公司成立后，将能有效改善工银安盛人寿的投资能力、提升公司的市场竞争力，助力工银安盛人寿早日建设成为国内一流寿险公司。工银安盛资产管理公司未来将更好地运用保险资金服务实体经济发展。

工银安盛人寿由中国工商银行、法国安盛集团和中国五矿集团公司三家中外股东于2012年合资成立。

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