多米尼加旅游部长热盼中国游客

多米尼加旅游部长弗朗西斯科·哈维尔·加西亚昨天（2日））接受新华社记者采访时说，多中两国建交为多米尼加旅游市场发展带来巨大机遇，多米尼加将为中国游客到来做好充分准备，也欢迎中国投资者来多投资旅游项目。

加西亚当天在多旅游部与中国驻多米尼加贸易发展办事处代表傅新蓉举行短暂会晤，双方就两国建交后在旅游方面的合作交换了意见。加西亚表示，旅游部将着手与中国相关部门接触，争取早日将多米尼加列入中国游客旅游目的地名单。

加西亚在会晤后接受新华社记者采访时说，多中建交是一件大事，多政府的建交决策影响深远并将带来重大机遇。多旅游业应尽可能抓住这个机遇。旅游部将尽快与当地旅游行业相关机构和投资者一起研讨，以便及时做出相应调整，为接待中国游客做好充分准备。

加西亚表示，旅游业是多米尼加重要经济支柱，多米尼加旅游业在中美洲和加勒比地区处于领先地位，欢迎中国投资者来多寻找机会。他说，中国是全球重要的游客来源地，为迎接中国游客的到来，多米尼加除硬件外还需在签证便利方面做好工作。他表示，近期将与多外交部等相关部门举行会议，讨论签证发放和领事馆设立等方面问题。

多米尼加旅游部副部长费尔南德斯当天向记者介绍说，多米尼加旅游资源丰富，加勒比的阳光、沙滩、山峦、河流皆令游客流连忘返。同时，当地文化古迹、体育旅游和生态旅游等项目也吸引了大批游客。“在多米尼加，我们有一流的高尔夫球场，有卡纳角和普拉塔港等旅游胜地，有圣多明各和罗马纳等观光购物好去处。可以说，整个多米尼加就是一个奇迹。”

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