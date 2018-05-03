385亿资产被冻 台妇联会、党产会法律战开打

台湾妇联会今年2月遭行政院党产会认定为国民党附随组织，冻结385亿元新台币（17亿新元）资产，向法院声请停止执行遭驳回，另提起诉讼，撤销党产会处分。台北高等行政法院今天下午首度开庭，妇联会主委雷倩亲自出庭，党产会主委林峰正委由律师出庭，双方法律战开打。

台湾《联合晚报》援引党产会处分书指出，妇联会曾受国民党实质控制其人事、财务及业务经营，且非以相当对价转让，脱离国民党实质控制，依党产条例相关规定，认定其为国民党附随组织。

妇联会委任律师徐履冰曾在听证会驳斥，党产会名为参照德国法制、谈判及学者见解，却排除有利妇联会核心部分，自行创造判断标准，把“蒋宋美龄女士个人”同“国民党”，强制将妇联会框入国民党附随组织。

妇联会会员代表大会经过国民党相关人士幕后运作，推翻原先与政府协商好的行政契约案后，局势大乱，造成党产会2月1日提出行政处分，认定妇联会为国民党附随组织，四个月内向党产会申报财产，当时幕后捣乱的国民党人士，提不出任何具体解决办法，把烂摊子留给雷倩善后。

党产会认为妇联会前主委辜严倬云、辜严倬云女儿辜怀如与刘姓助理隐匿、毁损资料，涉犯刑法业务侵占、背信、毁损他人文书及促进转型正义条例毁坏政治档案罪嫌，向台北地检署提刑事告发。

妇联会主委雷倩表示，党产会对妇联会、对银行多管齐下，我们步步为营。现在的主战场已逐渐转到司法，攻防必须极为小心。

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