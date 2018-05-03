乔晓阳：要结束一党专政人士不能当特首

中国前全国人大法律委员会主任委员乔晓阳，今天在澳门出席宪法基本法专题报告会时表明，中央不可能接受要结束一党专政的人当行政长官。

据《星岛日报》报道，乔晓阳在会上指出，宪法是国家绝大多数人民对国家根本制度和基本原则的共同认识，以根本法形式确认，作为国家一切活动行为准则。

乔晓阳重提他于2013年在香港发表的公开讲话，谈及中央不接受与中央对抗的人担任行政长官。他称，批评并非对抗，为国家好、批评亦是爱国表现，对抗是“你死我活”，以中国共产党中央委员会作为对手，要结束一党专政，世界上没有国家的中央政府会任命推翻自己的人来担任地方首长。

乔晓阳又提到，香港回归以来社会出现好多争议，涉及到中央与香港的关系，特别是中央的权力问题，他表示，澳门社会在有关方面非常尊重中央权力，但即便如此，也需要进一步加深对中央权力的认识。他表示宪法明确中国是单一制国家，澳门特区是单一制国家的地方行政区域，没有固有权力，在中央授权下并不意味把权力授出而丧失监督权。

乔晓阳又提到修宪，他认为，国家愈来愈接近世界舞台中央，要推行大国外交，若国家主席没有党的总书记、军委主席身份，在世界舞台构建人类命运共同体和一带一路的宏大目标上，会显得不够分量，若是同一人，更有利于建立大国外交。

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