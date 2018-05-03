张建宗：港深河套区有望成“中国硅谷”

香港政务司司长张建宗今早出席一大湾区论坛时表示，大湾区将成为香港的新机遇，香港会在大湾区加强国际金融中心的角色，而大湾区的创科亦能与香港互补，港深共同开发的河套区有望成为“中国硅谷”。香港政制及内地事务局局长聂德权亦重申，大湾区不但有助香港提升产业，同时亦能在安老、医疗方面满足需求。

深圳市政协历届港澳联谊会和粤港澳大湾区经贸协会今早举办“粤港澳大湾区论坛“，推进区内的商经贸发展。论坛嘉宾之一的张建宗表示，香港的所长一直服务国家所需，大湾区将成为香港的新机遇，与内地互补所需。

他指出，在金融方面，香港一定会继续发挥金融中心、全球人民币离岸枢纽中心和国际资产管理中心的角色，提供资金管理的相关服务。他又说，深圳有不少创科龙头，而港深共同开发的河套区有望成为“中国硅谷”。

聂德权在发言时亦表示，纵然香港与中国实施不同制度，有人认为这是大湾区的障碍，但这其实是香港的双重优势。他指出，大湾区能够为香港的创新产业提供支援，亦能在安老和医疗方面递补香港的不足。港府已成立大湾区发展办公室，就港府内部和对广东、澳门进行协调工作。

同场的香港总商会主席吴天海提到，香港发展创资的成本高，亦因制度问题难以吸引内地精英，大湾区发展可解决困境。港科院创院院长徐立之则表示，香港年轻人拥有创科潜能，在国际舞台成绩斐然。大湾区可以给予年轻人机会，亦能促进人流以及资讯、资金和经验流。

免费试阅14天