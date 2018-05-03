台行政院能源报告出炉 核四不启封、基本民生用电不涨

台湾行政院长赖清德明天将到立法院进行能源政策专桉报告，并接受质询。行政院送至立法院的书面报告指出，为推动非核家园，顺意民意需求，核一、核二、核三不延役，核四不启封不运转。电价方面，报告指出，政府保障人民生活基本用电权益，“基本民生用电不调涨”，也将透过电价稳定机制，维持电价稳定。

据《联合报》报道，台行政院能源政策专案报告指出，台湾能源政策的核心价值应兼顾能源安全、绿色经济、环境永续及社会公平四大面向及发展目标。能源安全方面，有效运用各类能源优势，积极增加能源自主性与确保能源多元性。绿色经济方面，强化节能、创能、储能与智慧系统整合的全方位发展。

环境永续方面，降低能源系统温室气体排放密集度，并改善空气品质。社会公平部分，则要落实能源赋权精神，建构公平竞争的能源市场环境，并强化政策沟通与公众参与，确保世代内与跨世代公平，实现能源民主与正义。

报告指出，为推动非核家园，顺应民意需求，2016年修正公布的“电业法”明定“核能发电设备应于2024年以前，全部停止运转”。核一、核二、核三不延役，核四不启封不运转。

这份报告也指出，在社会公平面向，行政院将推动能源转型白皮书公民参与程序，聆听各界对能源转型的声音及建议。在预备会议阶段，广泛搜集各业各界对能源转型应涵盖的推动工作给予意见。

在共同协作阶段，则导入产、官、学、研与民间能量，成立包括能源治理、节能、电力、新及再生能源与绿能产业科技等5大工作小组，共同协作产出白皮书初稿。最后公民对话阶段，办理分众及公民会议扩大公民对话以寻求社会共识。

报告指出，政府除依电价公室合理反映相关成本，并定期务实检讨外，政府将“保障民生基本用电“及”电价稳定机制”两方面着手稳定电价。

报告指出，政府保障人民生活基本用电权益，“民生用电一定用电量下不调涨为政策方向”。促使高用电量者节能减碳，用电量较大的用户，则应依电价公式计算并合理反映成本，术史用电量高的用户产生节约用电的动力。

报告表示，政府将透过电价稳定机制，维持电价稳定。电价公式设有调幅限制，每次不超过3％，以使电价相对稳定，减少对物价及民生经济的冲击。此外，政府将依法要求台电公司设置“电价稳定准备管理”，藉以调控因电价预估的误差，而使台电超（短）收金额，作为平稳电价之用。

免费试阅14天