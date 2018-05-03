台军直升机重摔影片外流 测谎调查遭质疑“白色恐怖”

台湾陆军航空特战指挥部（航特部）一则直升机重摔影片日前外流，台媒今天报道称，航特部为此展开测谎、收缴手机调查，并将4名涉嫌官兵送办，内部质疑此举是“白色恐怖”。

据香港中通社报道，陆军航特部日前进行战搜直升机飞行训练时，疑因学员误判降落高度，操作不慎，发生重摔落地情况，虽无人员伤亡，但造成直升机受损。事后画面外流，并被上传到主流视频网站，陆军形象受损。

有媒体报道，重摔落地的影片流出后，陆军派遣军事安全总队前往单位收缴官兵手机，透过电磁纪录还原技术，调查谁曾有过这段影片，清查影片泄露来源，甚至全面测谎。

有不具名的官员对“中央社”表示，航特部针对4名涉有嫌疑的官兵测谎，基于个人意愿的前提下，其中一人不愿受测，依法移送这4人到台南地检署侦办。

媒体并引用军中内部人士说法，认为依据《刑事诉讼法》是可以拒绝测谎，但陆军司令部罔顾法律、罔顾人权，强制要求军人测谎，还要求缴交私人通讯器材供查验，此举根本是在搞“白色恐怖”。

陆军司令部回应称，航特部因资安管控不当，影片外流，依法实施行政调查；对少数接案人员，要求基于个人意愿前提下，协助提供手机资料还原及仪器测试，全案调查方式及过程并无不法。

免费试阅14天