浙一医院营养师建议：吃小龙虾一次不要超过10只

最近开始霸屏朋友圈的“网红”美食，当属麻辣小龙虾。一盆麻辣小龙虾、一瓶冰啤酒，成了很多人的夜宵标配。

但你一定想不到，这个美食圈的“人气王”居然是减肥大敌。《钱江晚报》记者咨询了浙江大学医学院附属第一医院营养科主管营养师赵卫玉，她说，一顿麻辣小龙虾2斤的热量，超过了一个人一天所需卡路里的一半以上，相当于跑一个半程马拉松才能消耗掉。

根据农业部委托全国水产技术推广总站编写的《中国小龙虾产业发展报告（2017年）》显示，2016年全国就消费了87.93万吨小龙虾。2017年的数据还没出来，但看朋友圈的热度就知道，小龙虾最红火的季节又要到了。

麻辣味、蒜蓉味、十三香……小龙虾做法和配方也基本差不多，以“麻辣小龙虾”为例，根据菜谱显示，除了主料小龙虾之外，还需要用到油、花椒、干辣椒、糖、花雕酒，以及各式香料等。

以上面的“麻辣小龙虾”制作菜谱为例，赵卫玉简单估计了一下，按照一般市面上常见的2斤分量来计算，一盆麻辣小龙虾的热量在1200大卡以上，这基本相当于我们每天卡路里摄入量的一半以上了，赵卫玉说，“一般成年人一天正常的卡路里摄入大约在2000大卡左右。”

如果想要消耗掉多摄入的这1200大卡热量，你可能需要跑步超过2小时、走路5小时。也就是说，吃完2斤麻辣小龙虾，你可能得多跑一个21公里的半程马拉松。

看上去小龙虾就像个“热量炸弹”，赵卫玉解释道，其实问题不是出在小龙虾身上：“小龙虾本身的热量其实还好，和普通鱼虾这一类的动物蛋白差不多，一般来说动物蛋白还比植物蛋白更加优质，辣椒、花椒、各种香料这些配料热量也不高。不过大家在吃的小龙虾一般都是通过油炸方式制作，配上各种麻油和酱料，热量肯定不低。很多人会就着啤酒吃上一大盆，这样肯定不太健康的。”

除了高热量之外，小龙虾还有一个让很多人担忧的问题——卫生。“虽然现在小龙虾基本是养殖的了，但是我觉得卫生问题还是需要特别注意。”赵卫玉说，“有时别人会叫我一起去吃小龙虾当夜宵，但我从来不吃。”

实在挡不住小龙虾诱惑该怎么办？

赵卫玉说：“偶尔吃小龙虾解解馋可以，但是一次最好不要超过10只，不要把它当作主食，也不建议把它当作午餐晚餐当中的一个主菜，同时要搭配蔬菜水果一起吃。”

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