游客从沙滩扛走海豚 广东渔政正调查去向

昨天，网络流传的多段视频显示，一名身穿泳衣的男子疑似背上扛着一只海豚在沙滩行走。多位网友回复称，该事件发生于广东阳江市海陵岛沙滩附近，涉事男子直接把海豚扛走。

据北京晨报报道，对于上述情况，当日广东省渔政总队闸坡大队工作人员告诉记者，他们已留意到相关信息，事件正在调查中。阳江市公安局海陵岛分局工作人员表示，目前，警方已协助调查，事件仍在调查中。

5月3日，广东省渔政总队闸坡大队官方微信公众号“广东省渔政总队闸坡大队”通报称，5月1日下午3时30分，广东省渔政总队闸坡大队值班室接到群众报警：在网上看到有游客在海陵岛恒大地产海边沙滩抓到一海豚直接扛走。接报后，大队即派出执法人员会同区海洋与渔业局工作人员赶到现场。

到达现场后，执法人员向目击者(恒大地产保安人员)了解得知：疑似海豚发现时已死亡，身上带有伤痕，是被海浪冲上沙滩的。当时现场有村民和游客围观，后被一游客把这条疑似海豚尸体背离现场，并装进小车带走了，没有人留意到该车车牌号码。目前渔政执法人员将继续调查扛走疑似海豚尸体者的去向。

通报表示，根据《中华人民共和国野生动物保护法》的有关规定，禁止猎捕、杀害、出售、收购、驯养、经营利用受保护的野生动物。即使发现野生动物的尸体残骸，发现者也有义务报告相关部门进行处理，不得私自据为己有。希望广大人民群众增强对野生动物的保护意识，实现人与自然和谐相处。

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