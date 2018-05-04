中国科大在大气环境研究方面取得重要进展

中国科学技术大学消息：该校地球和空间科学学院姜哲教授在应用卫星观测数据和模式模拟研究大气污染物排放方面取得重要进展，研究还证明美国的空气质量变化主要由美国本土污染物排放变化所主导。

据中新社报道，姜哲教授和他的研究团队发现，美国氮氧化物排放下降速度自2011年以来大幅减缓，这与美国国家环保局的氮氧化物排放持续快速下降的结论相矛盾。

氮氧化物是雾霾和臭氧的重要前置物，对民众健康有严重影响。美国国家环保局一直认为美国的氮氧化物排放在2005年至2015年间持续快速下降。与美国国家环保局的观点相反，该研究表明，美国的氮氧化物排放下降速度自2011年以来大幅减缓，且这一变化趋势与卫星遥感和地面站观测数据相吻合。

此外，西方国家的一个主流观点认为，亚洲污染物排放随着快速的工业化而迅速增加，因此会对美国的空气质量造成不利影响。

这一研究工作还证明了美国的空气质量变化主要由美国本土污染物排放变化所主导，并间接表明中国近年来在污染物排放控制方面取得了显著成效。

相关研究成果发表在4月30日出版的国际权威综合学术期刊《美国科学院院报》(PNAS)上，并在第一时间被《洛杉矶时报》《华盛顿邮报》《卫报》《每日邮报》等主流媒体关注报道。

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