台湾近八成民众认为大陆对台不友善

台湾的两岸政策协会公布民调显示，台湾近8成民众认为大陆对台湾不友善；有64.4%民众认为，大陆打压台湾会使两岸关系越推越远。

据台湾联合报报道，台湾两岸政策协会今天公布“大陆打压对两岸关系的影响”民意调查结果，调查显示，83.5%民众认为大陆以金援挖走邦交国，以及用军机、军舰绕台，对两岸关系没有帮助，仅5%认为有帮助。此外，有64.4%民众同意，大陆打压台湾外交空间，只会将两岸关系越推越远。

针对蔡政府上任以来的两岸关系发展，调查指出，有79.5%民众认为大陆对台湾抱持不友善态度，仅10.3%民众认为友善。

此外，有63.7%民众同意，近来大陆的行为造成区域及两岸关系紧张；有30.5%民众认为应该接受“一中原则的九二共识”，29%民众认为是台湾政府正在破坏两岸现状。

本次调查为两岸政策协会委託决策民调中心执行，于5月2日至3日间进行访问，成功访问1075位成年人，在95%信心水準下，抽样误差为正负2.99个百分点。调查以台湾地区住宅电话为母体，并採电话号码尾数2码随机方式进行，调查数据已针对受访者性别、年龄及地区，进行样本代表性检定后加权处理。



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