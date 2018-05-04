乘客飞机餐吃出铁环硌坏牙齿 海航致歉：已调查处置

据澎湃新闻报道，据@海南航空5月4日发布消息称，4月25日，旅客在搭乘海南航空HU7548航班（南昌-西安）途中发现餐食中存在异物，对此事件给旅客带来的不便，我们致以非常诚挚的歉意。

海南航空对此给予高度重视，已经开展了事件调查及处置工作，并持续积极与旅客进行沟通，根据公司规定与旅客进行协商。

海南航空一直以严格的服务标准要求自身与合作单位。对于此次出现的问题，我们必严肃自省，并不断加强对自身和第三方餐食供应商的品质监管与提升工作，确保客舱餐食卫生安全。感谢社会各界对海南航空的监督！

据浙江在线报道，宝鸡一男子在乘坐海航飞机就餐时，被餐中的异物铁环硌坏了牙齿，航空公司调查后给出解决方案：按餐费10倍赔偿乘客200元飞机模型。

王先生说，吃出铁环时空乘人员就在跟前，他立即给反映了，当时飞机正在飞行，他的手机是关机状态，所以没有拍照。但王先生同行的朋友以及另外两名乘客可以证明此事。

“当时牙硌得很疼，后来回家照镜子发现有一颗牙齿崩了个小豁口。”王先生说，他回到宝鸡这几天牙齿一直隐隐作痛还有点松动，去看了牙科医生，正在进一步治疗，同时等海航给他回复。

5月2日，海航集团有限公司工作人员再次打电话给王先生。对方称，王先生面条中的铁环是食物加工时勺子上掉落的，飞机餐是由第三方公司提供，按照餐费10倍的赔偿标准，公司的处理结果是送王先生一家价值200元的飞机模型。王先生不同意，对方称只能这样处理。

王先生表示，这种处理结果他不能接受，作为消费者，在食品中吃出异物，首先航空公司有责任，硌坏了他的牙齿，给他生活造成不便，调查一周后给出价值200元飞机模型的赔偿，对方一副爱要不要的态度，更让他气愤。

5月3日，记者打通了王先生提供的海航集团有限公司的电话，在表明身份后，该女性工作人员表示，他们部门只处理乘客投诉问题，除此之外不回答任何问题，王先生飞机餐吃出铁环一事是否属实无可奉告，公司其他部门的电话也不能提供。

当天，王先生再次拨打该电话，对方称除了价值200元飞机模型的赔偿之外，他们可以报销王先生治疗牙齿的费用。

在王先生提供的西安医学院附属宝鸡医院诊断证明书上可以看到：大牙因咬硬物松动，一周来不断加重，进一步观察、治疗。

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