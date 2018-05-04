台大反管布条被拆 学生批言论自由消失

台湾大学部分师长及校友為了挺管中閔，悬掛黄丝带及标语讨校长。另有反对管中閔的学生今天凌晨也掛布条批管，不料才掛数小时就被人偷拆，学生痛批挺管方，宛如一言堂，双重标準，更无言论自由。

据自由时报报道，台大遴选出财金系教授管中閔為下任校长，但涉及多项争议，遭教育部认定违法兼职，驳回台大人事案，要求重新检视，学界冒出一片挺管声浪，挺管派的台大自主联盟也在校内的傅鐘掛黄丝带及布条，控诉校园自主损害，要教育部“还我校长”；但亦有部分师生不认同。

台大徐姓学生指出，今天凌晨3、4点左右，与其他学生在台大傅鐘悬掛布条，上写“拒绝违法管爷，遴选会不代表我”、“管中閔纯洁骗杀全国”，用意是针对校长遴选争议、抨击遴选会黑箱发言程序，以及遴选会仅一席学生代表，不能充分代表学生意见等。

不料，反管布条先是在早上被移走，后来更被偷拆而消失不见，反管派的学生控诉，只是表达各自诉求，也未阻挡他人，更无违法情事，认為挺管方彷彿先佔先赢般的孩子，只准一言堂，嘴巴讲言论自由、民主自治、大学自主的人，其实根本没有真心信仰，不尊重原则。

反管学生也控诉校方，挺管布条多天都没拆，反管布条却马上被拆下，根本是假自治、真独裁，怀疑校方是否有涉入拆布条行动，根本就是双重标準。

反管学生主张，挺管方无充分法理讨论，而是直接套上政治迫害、搬出并滥用大学自治之名，管中閔则更该正面释疑，而非搬弄亲情、搔文弄词，知识分子用理说理，不用提什麼“不随之起舞”的鬼扯。



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