诺奖得主费林加等7名外籍人士在上海获“中国绿卡”

5月2日，诺奖得主伯纳德·费林加等7名外籍人士在上海正式领取到永久居留身份证——也就是民间俗称的“中国绿卡”。此前，获得“中国绿卡”的知名外国人士还包括CBA球星马布里、小说《牛虻》作者伏尼契的孙女、核物理专家Joan Hinton（中文名为寒春）等。

据新华网报道，随着中国经济的发展，中国对各国的吸引力不断增强。庞大的消费市场、日新月异的科技创新、包容和谐的社会文化......越来越多的外国人选择来中国求学以及寻找工作机会。拥有一张“中国绿卡”，将大大减少外籍人士在中国出行、购房、医疗的种种不便。

另一方面，中国一些大城市陆续推出相关政策，为外国人在华创办企业、投资、提供便利。例如，上海浦东推出吸引“外脑”参与自贸区建设的新举措，明确规定持“中国绿卡”外籍高层次人才创办科技企业，与中国公民享受同等待遇。

近年来，关于“绿卡”的改革与新规不断，包括放宽申请条件、简化申请流程、缩短审批时限、允许随行未成年子女申领、扩大持“绿卡”享有的福利等。据媒体报道，2016年中国公安部发出中国“绿卡”1576张，比上年度大涨163%。

去年，中国公安部印发《外国人永久居留证件便利化改革方案》。改革措施包括将“外国人永久居留证”更名为“外国人永久居留身份证”、在证件中嵌入芯片存储证件签发管理信息、实现永久居留外国人信息部门间共享、提高“外国人永久居留身份证”的知晓度等。

随着政策的改革和调整，“中国绿卡”的含金量也在不断提高，在金融、教育、医疗等各方面给外国公民带来切实便利。据了解，新版“中国绿卡”从2017年6月起开始签发，拥有此卡的外籍人才可以在购房、银行金融业务办理、驾照申领、住宿登记时，依法享受中国公民同等待遇，此外，在中国境内工作时，持卡人还可依法享有社保和公积金等。



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