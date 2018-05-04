台湾中部学生公祭哀悼“拔管” 声援台大黄丝带

来自台湾中部多所大学的数十名大学生，今天上午在台中市西屯区市政公园举办举行公祭，悼念大学民主精神已死。活动发起人大叶大学大四学生王振华表示，2018年5月4日是五四运动99年，也是教育部拔管的第7天，今天是拔管的“头七”，他希望各地青年一起声援台大学生，不要让今天台大的闹剧，变成明天其他大学的悲剧。

据中时电子报百度，这场在市府和议会中间的绿地举行的活动，立委卢秀燕、江启臣、市议员杨正中都派代表声援，市议员沈佑莲到场力挺，要求政治黑手退出校园。

来自大叶大学、中兴大学、静宜大学、建国大学、中州大学及东海大学的多所大学学生，穿着黑衣，绑着黄丝带，发出大学民主自治“讣文”，今天一早10点在台中市政公园穿黑衣“公祭”，手拿白百合献花，强调要还给大学民主自治。

东海大学谢同学说，公民素养是民主社会必修学分，而大学是最理想场域，公民除了关怀社会、时事，更重要的，是对民主法治的向往、坚持。教育部带头伤害大学自主，是最坏示范，如何实现民主、公平与正义呢？

公祭活动负责人王振华强调，德国法学大师布鲁赫说过：没有正义的国家，有如有组织的盗匪集团。期盼政府尊重大学自主与学术自由，捍卫正义的遗產。也希望各地青年学子共同声援，守护民主自由。



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