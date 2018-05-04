新疆烈士陵园180名铁道兵30余年无人祭拜

据封面新闻报道，在距四川3000公里外的新疆和静县烈士陵园里，180名烈士墓前，30余年未见亲友祭拜。

这些烈士生前曾承担修建南疆铁路的重任，从全国各地奔赴西北边陲，并最终献出了自己宝贵的生命。他们的死讯被辗转告知了其家人。但由于路途遥远、时间漫漫，如今陵园安葬的208人中，仍有180人因各种原因，无法找到他们的家人。其中，有40人来自四川。

5月3日，新疆巴音郭楞日报的记者与华西都市报-封面新闻记者取得联系，希望通过两地媒体的力量，一起帮助寻找这些烈士和军人远在四川的亲人。

“当年铁道兵每个团在南疆铁路沿线，都有自己的烈士陵园。”曾经参与南疆铁路修建工作的王进回忆，当时战士牺牲后，大多数都会就地安葬。

2013年，和静县民政局把分散在和静县的12处零散烈士墓迁移至新建烈士陵园，并在全国各大网站发布消息，希望寻找到这些烈士的亲友和家人。几年来，在203名烈士中，只有近20名烈士的家人或亲友与工作人员取得联系，前往陵园祭奠亲人，还有180多名烈士和军人的家属没有找到。

在这180多人中，四川籍烈士和军人就有40人。其中31人为修建南疆铁路时牺牲，其中9人为在新疆期间因病去世。



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