大逆转！民进党台北市不再礼让柯文哲

民进党台北市长提名政策大逆转。据了解，民进党高层根据最新民调研判后认为，与其大费周章说服绿营基层支持礼让台北市长柯文哲，不如顺势自提人选，至少可以避免因礼让可能造成党内分裂，殃及其他县市的选票流失。

据联合新闻网了解，自提人选主要是现阶段先止血，至少可止住支持者的浮躁及反弹，期望有效促成党内团结，谁出来选是下一步的事。选对会下周陆续征询党内有意参选人，现有党内有意参选者之中，又以民进党立委姚文智声势最高。不过，知情人士表示，自提人选，并不代表就是姚文智。

据了解，过去几个月来，民进党高层认为，不管是就北市议员选情、部分选情紧绷的县市长，及考虑绿营支持者投票率高低，相较于自提人选，礼让柯文哲对民进党的冲击比较小。

但“过去两周是关键”，据指出，最近两周来，柯文哲对于与民进党关系，始终未见弥补动作，在拔管事件上，还直言是白痴决定，令柯文哲的民调直直落，与国民党台北市长参选人丁守中不相上下，甚至有些民调还低于丁守中。其次，在“机蛋”大游行后，民进党选民对于台北市长选举自提人选的支持度，不断攀升，上升的幅度，有可能弥补先前认为自提人选可能有的冲击及伤害，令民进党高层不得不重新思考。

相关人士指出，以目前态势，要说服选民支持礼让，可能要花很大功夫，还不见得成功，但却可能造成绿营分裂，降低绿营支持者的投票意愿，不利于其他县市的投票率，严重冲击年底的选情。与其如此，不如自提人选，反而促成绿营内部团结，激起绿营支持者的信心，有助于对抗不礼让柯文哲可能遭到柯粉的攻击力道。

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