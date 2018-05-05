澳洲航空将港澳台标为"国家" 中国民航局要求删除

新西兰Stuff新闻网昨天（4日）报道称，澳大利亚最大航空公司澳洲航空前天（3日）证实，他们收到来自中国的信函，要求该公司删除网站上所有将台湾、香港和澳门标注为“国家”的信息。据报道，中国民航局是在上个月致信澳航。

美国有线电视新闻网（CNN）称，中国格外关注世界级航空公司如何在其官网上描述台湾。中国将台湾视为不可分割的领土，对持反对意见者态度强硬。除澳航外，美国航空和美联航也收到了中国民航局的信函。报道评论说，对全球航空公司来说中国是最重要的市场。国际航空运输协会预测，2020年中国将超越美国成为世界顶级航空市场。北京似乎正在利用这种日益增长的经济影响力，推动国际公司支持其在敏感问题上的立场。

上周，美国国务院对中国民航局致函美国航空公司表示“强烈关切”。CNN报道说，美国国务院发言人在一份声明中称，美国反对中国限制包括航空公司在内的美国公司，“如有必要我们将考虑采取适当的行动，以应对中国的不公平行为”。

澳航发言人前天表示，他们会在“适当的时机作出回应”。不过，《环球时报》记者昨天查询澳航及其下属廉价航空“捷星”官网看到，截至发稿时其尚未作出修改。

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