中国"洋垃圾"禁令实施逾4月 各国仍忙着"另谋出路"

参考消息网今天引述境外媒体称，几十年来中国一直是全球最大“回收资源”进口国，许多国家视为理所当然，但北京决定今年1月起禁止进口24种可回收废弃物，此举令各国“手忙脚乱”。如今禁令已经实施四个月以上，资源回收出口商仍忙着“另谋出路”。

据台湾联合新闻网昨天（4日）援引美媒CNBC报道，面对上述变化，欧盟考虑对使用塑胶征税，英国寻求将一些“可回收资源”运到东南亚，美国则希望中国大陆取消禁令，但专家认为，以上没有一种做法可长期执行。此前，美国、英国、欧盟及日本等国家和地区多数“回收资源”都出口至中国大陆。

中国大陆海关数据显示，在“洋垃圾”禁令上路后，第一季度中国大陆进口的塑胶、废纸、金属等固体废料骤减54%，同时期越南、马来西亚、泰国等东南亚国家的进口“可回收资源”骤增，但专家认为，这些国家无法填补中国大陆留下来的缺口。

绿色和平组织的数据显示，在北京颁布禁令前，全球一半以上“回收资源”都运往中国大陆，高峰时中国大陆一年废弃塑料的进口量接近900万吨。

如今，中国大陆已跃居全球第二大经济体，日益重视空气和水资源污染问题。中国大陆已关闭数万家污染严重的工厂，推广采用可再生能源，大量发行绿色债券。

报道称，不过，中国大陆仍有一段长路要走。尽管如此，在环保组织眼中，中国大陆禁收24种废弃物仍是一大胜利，此举不但让中国大陆的生态环境变得更干净，也迫使各国加强处理自己的“可回收资源”。

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