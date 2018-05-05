香港立法会启动谴责许智峯程序

香港民主党立法会议员许智峯抢走女行政主任手机事件，新民党主席叶刘淑仪提出谴责动议，按程序昨日先在立法会内务委员会讨论；若获得立法会主席批准，谴责程序将在5月23日的大会展开。许智峯边说尊重立法会按既有程序和机制处理，却又转移视线，叫议会和公众反思“政府派员监控议员是否恰当。”民主党主席胡志伟公然护短，声称许智峯已道歉，立法会不应在刑事调查外预先审讯。建制派议员批评许智峯的行为粗暴，应予强烈谴责，并批评反对派持双重标准。

据文汇报报道，叶刘淑仪是根据基本法第七十九条谴责许智峯，按程序先在内务委员会讨论。她在发言时表示，许智峯在电梯大堂强抢女公务员的纸张以及手机 ，经过一番纠缠后，许智峯拿着手机进入男厕16分钟，更承认取去手机的资料，这个行为令职员受惊，“非常之不恰当，不要说是一名立法会议员，一个受过教育的市民，也不应该公开抢人东西，还进入别人手机。”

不过，一众反对派公然护短。胡志伟声言许智峯已公开真诚向当事人道歉，反映如果行为过火的话，是有反省、有自省能力，而许智峯已面对刑事调查，如法庭的判刑超过三个月便会失去议席，质疑议员现时作判断是否合情理。

公民党党魁杨岳桥就转移视线，声称建制派应该要思考，他们每一位是否完全符合“尊贵的议员“这几个字，又称许智峯已经向公众和事主道歉。议会阵线毛孟静更歪理尽出，“我认为他侵犯我私隐，我去抢他的手机，会否有人说我冒犯男性？所以不要动不动说冒犯女性。”

工联会何启明直斥毛孟静的谬论，强调“男女掉转了是否侮辱，我想跟你说，是。如果即使是你按着一个男性，我相信这对那位男公职人员，肯定是侮辱，你肯定在佔他便宜。”

民建联梁志祥认为，叶刘淑仪的谴责动议值得讨论和支持，“我很支持刘慧卿女士、民主党前主席说，侵犯女性就是『死罪』。”民建联何俊贤则指大部分市民确信许智峯没有深切反省。自由党主席张宇人直斥，“这个行为本身可耻、卑鄙，是不道德，是恶劣，是不文明。”

许智峯回应时声称，公众看到他的做法，亦会有所评价，而他的确有做错的地方，所以他会接受和尊重立法会按既有程序和机制处理今次事情。他又转移视线，称“我们议会、公众、特别是政府，真的要反思，究竟派员监控立法会议员这做法，是否恰当？”

下一步将由立法会主席梁君彦决定，是否批准在本月23日大会提出动议。若他批准，将成立调查委员会，提交报告并辩论后，若出席议员三分之二支持谴责动议，许智峯将丧失议员资格。

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