中缅边境赌场拘禁案今年超百起 警惕“免费游”骗局

外交部领事司昨天（4日）再次通过其公众号发布提示信息称，今年初以来，中国驻曼德勒总领馆共处理百余起中国公民被诱骗至中缅边境缅方佤邦、勐腊、勐波、勐平、木姐、果敢参与赌博并被非法拘禁的求助案件。“受害中国公民来自北京、上海、河北、广东、陕西等中国大陆各省、市，其人身和财产安全受到严重损害。”

近年来，一些中国公民被不法人员以参加“免费游”等名义带入缅甸境内，随后遭到威胁、殴打，只有国内的家属汇钱后，才能“赎人”返回中国境内，《北京青年报》此前曾对此事进行调查。外交部领事司昨天发布公告，提醒中国公民，切勿轻信赴缅虚假信息，避免卷入涉赌骗局，给自身和家人造成不必要的损失。如执意前往，因此面临的风险和因协助产生的费用由个人承担。

曾经遭遇过中缅边境“免费游”骗局的陈强（化名）告诉北青报记者，他是从网上看到有人说可以去缅甸赌场赌博的消息，来回路费由赌场出，参与者在赌场内赌博的胜率很高，赚钱机会很大，“他们当时说赌赢了最好，输了也可以随时停手，反正来回路费都是免费，就当去缅甸旅游了。”

而等陈强被“赌场”的人偷偷带入缅甸境内后，却很快被不法人员控制，让其通知国内的家人缴纳赎金才能回国。其间，陈强还遭到威胁和殴打。最终，不法人员在收到陈强家人汇去的6万元后将其放回国内。

陈强说，“在那边，和我一起被关着的有10多人，大多都和我的遭遇类似，很多人因为家人没钱交纳赎金，还被烟头烫。”

据北青报记者了解，这类事件近年来屡有发生，国内受害者绝大多数都是从云南瑞丽出境。据公开报道显示，瑞丽市姐告分局仅2016年一年就解救了此类受害者330人。

对此，国内警方在云南昆明、瑞丽等地的机场、高速公路收费站等处进行宣传，防止大家通过非正规渠道进入缅甸境内。今年1月，中国驻曼德勒总领馆曾发布提示称，“犯罪嫌疑人以网络借贷、免费中缅边境游、高收入工作等为诱饵，向当事人提供免费机票，在协助当事人通过中缅边境小道、便道进入缅境后将其非法拘禁，向家属索要赎金。中国驻曼德勒总领馆慎重提醒中国公民提高安全防范意识，浏览此类网页、接到此类电话时提高警惕，谨防上当受骗。”

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