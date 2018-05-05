蓝轰蔡政府：看到管中闵格杀勿论 见陈水扁避重就轻

台湾前总统陈水扁昨晚参加凯达格兰基金会举办的感恩餐会，站上自备的肥皂箱拿麦克风拍卖“台湾勇哥”，巧妙的闪避台中监狱的“不上台”、“不演讲”规定，对此，国民党发言人洪孟楷在面簿批好讽刺，“犯人当校长、校长当犯人；这就是蔡政府的台湾价值？”

据联合新闻网报道，他表示，受刑人陈水扁出席募款餐会活动，在现场媒体直播下，却还是踩红线的恶意不理会中监规定，已经多次违反四不原则，却每一次都轻易放水；对比昨晚学生自发性地捍卫大学自主，但台大校长当选人管中闵仅细微瑕疵，就被放大解释到不能担任校长；这种把犯人当成校长般礼遇、把校长当成犯人般严管，难道就是蔡英文政府要带给人民的台湾价值吗？根本令台湾贬值！

“中监要求陈水扁不能上台，他就自备箱子站上；中监要求不能演讲，他却拿麦克风公开义卖。明明违反规定，却硬凹解释，到底是把全台湾人民当白痴、还是看准蔡英文不敢开罚？”洪孟楷说，而受刑人能在服刑就医期间公开拍卖赚钱，这恐怕已经是世界首例、根本台湾奇迹！

洪孟楷表示，蔡英文总统的行政机关也会依颜色转弯，看到管中闵就格杀勿论、见到陈水扁却是避重就轻，所以教育部对校长要求的比犯人还严苛、法务部对犯人却比校长般还礼遇，那么会用颜色区分，难怪蔡英文政府的施政两年来民调腰斩再腰斩，毕竟台湾人民是多彩的，而非单一颜色。

洪孟楷说，一个知法玩法弄法的受刑人在外趴趴走一天，就代表蔡英文政府被打脸一次，而无法守住法治底线，将永远不被人民所信赖和尊敬。校长、犯人傻傻分不清楚，那就再次在野让民进党好好看清楚！

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