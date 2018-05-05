刘怡翔：小米申请香港上市属好开始

香港交易所周一（4月30日）起允许同股不同权架构公司及尚未盈利的生物科技公司来港上市。内地手机品牌小米集团成为首间申请以同股不同权在港上市的公司，欲集资100亿美元（133亿新元）。据《明报》报道，香港财经事务及库务局长刘怡翔认为这是好开始，若成事将是本港历来第四大的公开认购。刘怡翔又指同股不同权制度对香港重要，特权亦有相应限制，如在委任非执董和修改公司章程时只能“一股一票”，有利保障小股东。

刘怡翔今早出席港台节目，提到创科公司属发展大方向，惟这些公司会忧虑投资者影响公司意念，同股不同权制度有利保障创办人及管理者。刘怡翔表示，同股不同权的特权亦有限制，如不能应用于委任非执董和修改公司章程。

外界指小米以製造手机为主，仍可以同股不同权申请上市，质疑对新经济定义是否模煳。刘怡翔指小米以卖手机出身，但有很多新科技如以IoT技术作家居监控，亦有手机支付等功能，十分清楚是新科技公司。刘怡翔强调港交所和证监会将用心确保公司符合本港上市规则原意。

另外，生物科技公司亦可在盈利前来港上市，刘怡翔指有关公司须披露是否已通过测试，令投资者知道公司情况。他建议市民如对生物科技认识不深，不要急于入市，可先观察公司上市后的运作。

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