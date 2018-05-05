南水北调工程首次给白洋淀补水 计划补水1亿立方米

南水北调中线工程近日已开始向白洋淀实施生态补水，来自长江水域的第一湾清水已经从雄安新区容城县汇入白洋淀。

南水北调的长江水通过于河北省易县的瀑河退水闸，以每秒12立方米的流量下泄，再经过100多公里的水路到达白洋淀。

据央视网报道，南水北调中线干线易县管理处 主任工程师曹瑞峰表示，给白洋淀生态补水，今年这是第一次。瀑河退水闸是从4月16日开始放水，现在累计补水已经达到了2000多万方（立方米）这个水是从丹江口水库，通过南水北调干渠，通过一千多公里输送到达咱们这里的。

为了保证入淀水质，易县境内的水质监测站24小时不间断运行，自动检测入淀水质。近期补水的水质一直都稳定在一类水范围内。

目前，南水北调工程正通过易县的瀑河、北易水两个退水闸向白洋淀补水，计划补水一亿立方米，到6月底完成任务。

在容城县留通村河段记者看到，来自南水北调干渠的水已经通过南拒马河汇入了白洋淀。根据《雄安新区规划纲要》，白洋淀水位要保持在6.5米至7米。春季白洋淀蒸发量大，渗透量也大。保定市近日也决定，利用王快、西大洋两大水库为白洋淀进行生态补水。

保定市水利局局长 张海波表示，王快、西大洋水库向白洋淀进行生态补水，计划出水4300万方，白洋淀收水2800万方。相当于两个西湖的出水量。

此次南水北调工程和保定水库联合向白洋淀补水，有助于白洋淀在枯水期保持较高水位和较大水域面积，能有效改善白洋淀的水生态环境。

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