近期发言激怒民进党致合作生变？柯文哲：该讲还是要讲

外传民进党高层已经决定年底选举不礼让柯文哲，避免党内分裂甚至造成其他县市选票流失。媒体今天询问柯文哲，是否近期“拔管是哪个白痴决定的”等言论，又惹怒民进党？柯文哲坦言，他知道在谈合作期间“应该要怎样怎样”，但“怎麽做比较对，该讲还是讲”。

据中时电子报报道，柯文哲今又被问到与民进党合作的议题，难掩无奈。他说，每天听到的（状况）都不一样，还是把该做的事做好就好了；不礼让对他的选情会不会有影响？柯也说，他不晓得，但自己心情不受影响，这可能是亚斯伯格症的天赋。

柯文哲说，先前和洪耀福等人见面，只是交换一下意见，对方有对方的考量，他就跟对方说“我都尊重你们”此外，也无所谓什么交换条件，因为都还没开始谈，要交换什么条件？

媒体又问，台北市绿营议员收到通知，5月11日要去选对会“表述意见”，高嘉瑜就在面簿上透露，一旦礼让，恐流失浅绿选票？柯文哲叹气说，没有其他题目可以问了吗？这也是国家的问题，除了选举之外没其他事可以做了。

不过，最后柯文哲也坦言，他知道在所谓谈合作期间，应该要怎样怎样，但他觉得怎么做比较多，该讲还是讲，这可能是外科医师的务实性格。例如拔管，管若去当校长会有争议，但不上去当，并发症更高。

媒体再追问，还认为自己是墨绿、民进党是盟友吗？柯文哲未正面回答，仅说从盟友到绝对敌人，中间还是有光谱，所以要儘量争取善意；至于自己的“颜色”，“我后来发现，比蓝绿更重要是黑白，比统独更重要是是非”。

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