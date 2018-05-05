近10年最大军火走私案 台警：疑菲律宾执法单位流出

台湾刑事局昨天破获近10年最大的枪弹走私案，目前仍在积极追查上游，刑事局分析，民间应无能力出口大批制式枪枝的单位，可能是执法单位流出，研判是由较为贫困的东南亚国家出口，尤其是黑枪氾滥的菲律宾最为可能，再辗转运到香港，走私台湾。

据联合新闻网报道，刑事局昨天破获的枪弹走私案，有南非散弹枪、乌兹冲锋枪和克拉克、贝瑞塔等最新型手枪共109把，子弹也高达1万2378发，全是制式枪枝，办案人员初估，整体价格可能达到四千万新台币（179万新元）以上，若流入市面，火力惊人，后果不堪设想。

刑事局分析，帮派分子才有需要和能力一次出价上千万购枪，也要有财力雄厚的金主撑腰，通常帮派分子购枪，不外乎是要“展现实力”，帮派火拼时才有所本钱，少有将大批购买的枪制，再转卖给别人赚钱，与走私毒品并不一样。

刑事局南部打击犯罪中心在2009年底时，曾在旗津渔港破获史上最多的181枝走私黑枪，火力强大，当时主办的便是现任刑事局副局长长廖宗山，刑事局当时为了跟监走私案主谋丁正祥，就跟了3年，才一举破案。

廖宗山指出，丁案的购枪来源是菲律宾军队流出，当时不乏有世界排名前几位的名枪；这次刑事局破获的枪枝案，最为特别的是每把枪都上膛，但不清楚目的为何，仍在不断扩大追查上游，也还好这批枪枝没流入市面，否则首当其冲的就是警察。

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